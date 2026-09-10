Agguato nella notte a Secondigliano: 36enne ferito a colpi di pistola davanti a un bar

Notte di paura nella periferia nord di Napoli, dove un 36enne è rimasto ferito durante un raid avvenuto nei pressi di un bar. L’episodio si è verificato poco prima delle 2.30 in via Napoli Roma, verso Scampia. Secondo una prima ricostruzione, due uomini armati sarebbero entrati in azione davanti all’ingresso del Bar California. Ad avere la peggio è stato Cristiano Basile, 36 anni e già noto alle forze dell’ordine, raggiunto da un proiettile a una gamba.

Spari davanti al bar, 36enne ferito

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante del commissariato Secondigliano e il personale della Polizia Scientifica, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto.

Agli investigatori il 36enne avrebbe riferito di essere stato vittima di una rapina: secondo il suo racconto, dopo avergli sparato gli aggressori si sarebbero impossessati di alcune centinaia di euro che aveva con sé.

Una versione che resta al vaglio degli inquirenti. Le modalità dell’azione e i precedenti della vittima spingono infatti gli investigatori a non escludere altre ipotesi, compresa quella di un possibile regolamento di conti maturato negli ambienti della criminalità organizzata.

Caccia ai due uomini fuggiti in moto

Dopo gli spari, i due aggressori si sarebbero allontanati a bordo di una moto, facendo perdere le proprie tracce. È scattata così la caccia al commando. Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private presenti nella zona, alla ricerca di elementi utili per identificare i responsabili e ricostruire il percorso seguito prima e dopo l’agguato.