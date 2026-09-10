Congresso Forza Italia, Martusciello confermato segretario regionale

Fulvio Martusciello è stato eletto a stragrande maggioranza segretario regionale di Forza Italia nel primo congresso campano del partito tenutosi all’hotel royal continental di Napoli. le previsioni sono state ampiamente confermate per l’eurodeputato napoletano, Già coordinatore dal 2022 su nomina di Berlusconi, che dal palco ha lanciato un programma ambizioso: guidare la coalizione di centrodestra, diventare la prima forza politica in Campania e superare il PD alle prossime elezioni politiche, riportando così il centro al ruolo di protagonista.