È arrivato con mezzi propri al pronto soccorso del Cto poco prima della mezzanotte, ferito al torace da un colpo d’arma da fuoco. È da qui che sono partite le indagini della polizia per ricostruire quanto accaduto a un 19enne residente nella zona di Secondigliano.

Agguato a Secondigliano, 19enne ferito da un colpo di pistola: indaga la Squadra Mobile

Secondo il racconto fornito dal giovane, come anticipa Il Roma, tutto sarebbe avvenuto in via Don Puglisi, dove si trovava insieme ad alcuni amici. A un certo punto sarebbero comparsi due ragazzi a bordo di uno scooter. Uno dei due avrebbe impugnato una pistola e aperto il fuoco contro di lui.

Il proiettile ha raggiunto il 19enne al torace, ma soltanto di striscio. Le conseguenze, dunque, non sarebbero gravi: i sanitari hanno indicato una prognosi di circa venti giorni. Agli investigatori il giovane avrebbe riferito di non essere in grado di riconoscere chi ha sparato e di non conoscere le ragioni dell’aggressione. Restano quindi ancora da chiarire sia l’identità dell’autore del raid sia il movente.

Sul caso lavorano gli agenti della Squadra Mobile della Questura, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio. Un elemento che potrebbe complicare gli accertamenti è l’assenza, secondo quanto emerso, di telecamere di videosorveglianza nell’area in cui sono stati esplosi gli spari.