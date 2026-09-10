Napolitano Store, iPhone 17, PS5, tv altri e migliaia di prodotti all’asta a prezzi d’occasione

Una maxi vendita giudiziaria con circa 3.150 articoli tra smartphone, console, computer, televisori, accessori ed elettrodomestici. Si tratta del lotto 4 della procedura 2751/2024 del Tribunale di Nola, con i beni custoditi a Casalnuovo di Napoli.

Dopo un precedente tentativo di vendita andato deserto, il prezzo base è sceso a 78mila euro. La gara si svolge in modalità telematica e terminerà il 14 settembre 2026 alle ore 15.

All’asta iPhone 17, iPad, MacBook e AirPods

L’inventario comprende numerosi prodotti Apple. Figurano diversi modelli di iPhone, dai meno recenti XR e iPhone 11 fino alle generazioni 12, 13 e 14.

Tra gli articoli più recenti risultano anche otto iPhone 17 Pro Max, nove iPhone 17 e un iPhone 16. A questi si aggiungono iPad, Apple Pencil, AirPods e un MacBook Air. Un assortimento particolarmente ampio che comprende anche smartphone di altri marchi, tra cui Samsung, Realme, Honor, Nokia e ZTE.

Decine di PlayStation 5 e Nintendo Switch

Ricco anche il comparto dedicato al gaming. Nell’elenco risultano 32 PlayStation 5, oltre a PlayStation 5 Pro e PlayStation Portal. Presenti anche Nintendo Switch e Switch Lite, joystick e decine di videogiochi destinati alle piattaforme PlayStation, Nintendo e Xbox. Non mancano Smart TV di marchi come Samsung, LG, Akai e Xioni, oltre a cuffie, smartwatch, powerbank e più di un migliaio di accessori tra cover, caricabatterie e auricolari.

Elettrodomestici nel lotto del Napolitano Store

L’asta non riguarda soltanto smartphone ed elettronica. Nell’inventario figurano anche frigoriferi, lavatrici, lavasciuga, forni, climatizzatori, aspirapolvere, macchine da caffè e asciugacapelli, insieme a numerosi piccoli elettrodomestici.

La vendita rientra nell’iter avviato dopo il sequestro dei beni della Am Distribution. Nei mesi scorsi era stato sgomberato anche il Napolitano Store di corso Garibaldi 231-233 a Napoli, con il trasferimento dei prodotti nei depositi dell’Istituto Vendite Giudiziarie.

Circa 13mila articoli sequestrati

Secondo la relazione tecnica, nei diversi punti vendita e depositi interessati dal sequestro sarebbero stati rinvenuti complessivamente circa 13mila articoli appartenenti ai settori dell’elettronica, telefonia, informatica, gaming ed elettrodomestici. A questi si aggiungerebbero circa 5mila prodotti alimentari e legati al mondo del caffè. Il lotto ora in vendita rappresenta dunque soltanto una parte della merce interessata dalla procedura.