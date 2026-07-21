Napoli, agguato a Barra: 34enne ferito a colpi di pistola davanti casa

Notte di violenza nel quartiere Barra, nella zona orientale di Napoli, dove un 34enne già noto alle forze dell’ordine è rimasto ferito in un agguato a colpi di pistola avvenuto davanti alla propria abitazione. L’uomo è stato trasportato all’Ospedale del Mare, dove è tuttora ricoverato: le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita.

Agguato a Barra: 34enne ferito a colpi di pistola davanti casa

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Poggioreale, l’episodio si è verificato intorno alle 00.30. Il 34enne si trovava all’esterno della propria abitazione, in via Suor Maria della Passione Beata, quando sarebbe stato avvicinato da alcune persone a bordo di un’auto. Gli sconosciuti avrebbero aperto il fuoco, esplodendo diversi colpi di pistola prima di allontanarsi.

Ferito alle gambe, non è in pericolo di vita

La vittima è stata raggiunta da quattro proiettili: tre hanno colpito la coscia sinistra, mentre un quarto ha raggiunto la coscia destra. L’uomo si è presentato poco dopo al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare, dove il personale sanitario ha allertato i Carabinieri. Attualmente è ricoverato, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Le indagini dei Carabinieri

Sul luogo dell’agguato sono intervenuti i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli, che hanno effettuato i rilievi tecnico-scientifici. All’altezza del civico 129 di via Suor Maria della Passione Beata sono stati rinvenuti due bossoli e diverse tracce di sangue, elementi che saranno ora analizzati nell’ambito delle indagini. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’agguato e individuare gli autori del ferimento. Al momento non si esclude alcuna pista e sono in corso accertamenti per chiarire il movente dell’azione armata.