Napoli, aggressione a Porta Capuana: uomo in fin di vita al Pellegrini, arrestato 37enne

Momenti di paura a Napoli, dove un uomo è stato aggredito in vico Sant’Anna a Porta Capuana e trasportato in imminente pericolo di vita all’ospedale Vecchio Pellegrini. L’intervento è avvenuto nella mattinata di oggi, quando il personale della Polizia di Stato è stato allertato dal Pronto Soccorso per la presenza di un uomo, privo di documenti, arrivato poco prima con un’ambulanza del 118 dopo una violenta aggressione.

L’aggressione nel centro di Napoli

Dalla prima ricostruzione effettuata dagli agenti è emerso che la vittima sarebbe stata aggredita poco prima in vico Sant’Anna a Porta Capuana, nel centro storico della città. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto gravi, tanto da rendere necessario il trasporto urgente in ospedale.

Arrestato il presunto aggressore

Le indagini avviate immediatamente dagli agenti hanno permesso di identificare il presunto aggressore, un 37enne originario del Ghana. L’uomo è stato rintracciato e arrestato dagli agenti del Commissariato di Polizia Vicaria-Mercato. Restano ancora da chiarire le cause e la dinamica dell’aggressione, mentre proseguono gli accertamenti della Polizia di Stato per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.