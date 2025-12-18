L’intervento per l’ennesimo episodio di violenza domestica a Napoli è scattato grazie alle telecamere di videosorveglianza. A Secondigliano, proprio attraverso gli occhi elettronici, gli agenti del locale Commissariato, mentre si trovavano negli uffici, hanno notato e fermato prontamente un uomo di 40 anni che stava strattonando la sua ex compagna, la quale, visibilmente in difficoltà, tentava di raggiungere il citofono del Commissariato per chiedere aiuto.

Napoli, aggredita dall’ex compagno fuori dal Commissariato: i poliziotti lo notano dalle telecamere e lo arrestano

A allertare i poliziotti anche le segnalazioni di alcuni passanti, che nel frattempo avevano tentato di soccorrere la vittima. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, evitando che la situazione potesse degenerare in breve tempo. Ascoltata dai poliziotti, la donna ha raccontato di essere stata poco prima aggredita dal 40enne, spiegando che episodi simili si erano già verificati in passato. Nel tentativo disperato di sottrarsi all’ennesima violenza, si era diretta verso gli uffici di polizia per chiedere protezione, venendo però inseguita dall’uomo fino a pochi passi dall’ingresso del Commissariato. Il 40enne è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.