Dovrà rispondere di accuse pesantissime – tentato omicidio, porto e detenzione di armi improprie – il 14enne di Melito che, nella notte tra sabato e domenica, ha accoltellato un coetaneo nella Galleria Umberto I di Napoli.

Napoli, accoltellato dopo lite per una ragazza contesa: fermato 14enne di Melito

Il giovane, originario dell’Area Nord di Napoli, è stato individuato a distanza di poche ore dal fatto di sangue dalla squadra Mobile e raggiunto da un decreto di fermo. Come riporta Il Mattino, l’aggressore e la vittima, che risiede ai Quartieri Spagnoli, si sarebbero dati appuntamento in Galleria Umberto dopo un litigio avvenuto sui social per una ragazza contesa.

Il 14enne avrebbe tirato fuori il coltello e avrebbe ferito all’addome il ragazzino. Fondamentali per le indagini le testimonianze raccolte sul posto e soprattuto le chat analizzate in queste ore dagli inquirenti. Dopo il ferimento, l’adolescente è stato poi trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, in gravi condizioni, dove tutt’ora è ricoverato.

Due feriti in Galleria Umberto

Nella stessa serata si è verificato un altro episodio simile ma che non sarebbe collegato al primo. Alle 4 del mattino un altro giovane, stavolta ferito alle gambe, è stato trasportato al Pellegrini: la vittima ha appena 14 anni e, a quanto pare, l’aggressione sarebbe avvenuta nei pressi della Galleria Umberto.

Ai medici e ai militari dell’Arma giunti in ospedale, l’adolescente avrebbe raccontato di essere stato colpito senza motivo, mentre tornava a casa, da un clochard armato di coltello. Grazie alle cure dei sanitari, la ferita è stata suturata e il ragazzino è stato riaffidato al nonno con il quale vive. Sul suo caso sono al lavoro i Carabinieri, a partire dalla versione (che poco convince gli uomini della benemerita) dell’assalto improvviso di un senza fissa dimora.