Tenta di uccidere una persona al culmine di una lite e l’accoltella al torace e alla clavicola. Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne napoletano per tentato omicidio. Lo stesso è stato, altresì, denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Napoli, accoltella un uomo al torace al culmine di una lite: arrestato 18enne

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso l’Ospedale Vecchio Pellegrini per la segnalazione di una persona giunta con ferite d’arma da taglio.

Gli investigatori hanno accertato che l’uomo, durante la serata, era stato aggredito da un soggetto che, a seguito di una lite scaturita da futili motivi avvenuta in via Bari a Napoli, lo aveva ferito con alcuni fendenti al torace e alla clavicola, ponendolo in pericolo di vita.

I poliziotti, a seguito di un’attività di indagine lampo, sono riusciti a risalire all’identità dell’aggressore riuscendo, in poco tempo, ad intercettarlo e a trarlo in arresto. Infine, gli agenti, in un cassonetto della spazzatura di via Bari, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro il coltello usato dal prevenuto.