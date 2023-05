Oggi è un giorno particolare. Con la vittoria o il pareggio contro l’Udinese stasera il Napoli potrebbe diventare ufficialmente campione d’Italia dopo 33 anni dall’ultima volta. E per celebrare questo momento, gli studenti dell’IC Savio – Alfieri di Secondigliano hanno deciso di entrare in classe con la maglietta del Napoli.

A scuola solo con la maglietta del Napoli: festa scudetto in classe

A immortalare questa iniziativa i docenti, che hanno scattato diverse foto. Gli alunni sono in piedi dietro i banchi, indossano orgogliosi la divisa della loro squadra del cuore. In altri scatti è l’intera classe ad essere in posa nei corridoi con gli insegnanti al loro fianco. Una foto ricordo che segnerà per sempre la vita scolastica di tanti ragazzi che stanno aspettando con ansia questo momento.

Alla elementari una lettera al preside: “Vogliamo i capelli azzurri”

Non è la prima iniziativa promossa dalle scuole per celebrare la festa scudetto. Sempre a Secondigliano gli alunni della seconda elementare della “Sauro-Errico-Pascoli” di viale delle Galassie hanno chiesto al preside di poter andare a scuola per un giorno con i capelli tinti di azzurro e di uscire prima dell’orario consueto per partecipare ai festeggiamenti. La richiesta, almeno in parte, è stata accolta. La missiva indirizzata al dirigente scolastico intanto ha fatto il giro del web.