Una lettera indirizzata al preside per ottenere alcuni autorizzazioni particolari in vista del terzo scudetto del Napoli: uscire prima dell’orario previsto e tingersi i capelli d’azzurro. E’ quanto hanno chiesto gli studenti di una seconda elementare dell’Istituto Comprensivo Statale “61 Sauro-Errico-Pascoli” di viale delle Galassie di Secondigliano attraverso una lettera.

Lettera al Preside: “Fateci uscire prima e colorarci i capelli di azzurro”

“Gentile Preside – si legge nella missiva indirizzata al dirigente scolastico -, il giorno 5 maggio, la classe II Ap chiede di poter venire a scuola con i capelli azzurri per festeggiare lo Scudetto tanto atteso del Napoli. Confidiamo nel vostro buon cuore”. A commentare la simpatica iniziativa lo stesso preside, Piero De Luca, a Fanpage.it: “Sono stati veramente troppo carini. Tutta la classe è venuta stamattina da me in delegazione, portando questa letterina come in ‘Natale in casa Cupiello’.”

Cosa hanno scritto nella lettera

“Gentile Preside, il giorno 5 maggio, la classe II Ap chiede di poter venire a scuola con i capelli azzurri per festeggiare lo Scudetto tanto atteso del Napoli, inoltre la classe chiede l’uscita anticipata come regalo da parte vostra. Confidiamo nel vostro buon cuore”. Con il disegno di un grande cuore azzurro al posto della parola cuore. La letterina è firmata da tutti gli scolari.

A quanto pare la richiesta è stata accolta da Piero De Luca, che non poteva dire di no. Sull’uscita anticipata, invece, il dirigente ha rinviato la decisione per motivi di sicurezza: “Dobbiamo prima capire quale sarà l’eventuale piano traffico – spiega Piero De Luca -, anche perché la nostra scuola è molto vicina all’aeroporto dove dovrebbe atterrare la squadra del Napoli di ritorno da Udine. Non sappiamo ancora se ci saranno orari particolari di entrata e di uscita”.