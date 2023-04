Hollywood si innamora di Napoli e decide di inserire persino immagini di festeggiamenti di calcio nel trailer del suo nuovo film “The Equalizer 3“, girato in molte location della Campania. E così in una delle produzioni d’Oltreoceano più attese del prossimo anno si vedono bandiere azzurre, striscioni e trombette.

Hollywood si innamora del terzo scudetto: immagini della festa nel film di Denzel Washington

“Equalizer 3” è un action movie prodotto da Sony Pictures. Non ci sarà molto spazio per lo sport. Eppure Denzel Washington, che ha trascorso insieme a tutto il cast, gran parte dell’autunno all’ombra del Vesuvio per effettuare molte scene della pellicola, è rimasto colpito da Napoli e dal popolo partenopeo. La produzione ha scelto di inserire anche le immagini dei tifosi napoletani che esultano per la loro squadra nel trailer e in alcune sequenze del film.

Le riprese sono partite lo scorso settembre. Tra le location la Costiera Amalfitana con Atrani, Maiori e Minori, Napoli, Montesanto e tanti vicoli caratteristici, via Sedile di Porto e via Sant’Aspreno. Denzel, lo scorso ottobre, ha approfittato della sua presenza in Campania per visitare con la famiglia Positano, tra le perle della costiera, e cenare in alcuni ristoranti gourmet della zona. A Napoli ha passeggiato a lungo per il centro storico, in particolare a piazza del Gesù, intrattenendosi persino con alcuni passanti. Ha respirato a pieno l’entusiasmo per le vittorie del club azzurro.

Regista colpito dall’entusiasmo dei tifosi

Anche il regista è rimasto colpito dalle prodezze dei calciatori Osimhen e Kvaratskhelia e ha deciso così di inserire alcune immagini del carosello azzurro dei festeggiamenti all’interno della pellicola e anche nel trailer che è stato da poco distribuito e che ha come colonna sonora di “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno. Il film dovrebbe uscire nelle sale quest’estate.