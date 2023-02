Riflettori puntati mai come ora su Napoli: la città all’ombra del Vesuvio si sta dimostrando il set ideale per produzione cinematografiche e televisive di successo. La capitale del Mezzogiorno si candida a diventare la nuova Cinecittà d’Italia con la realizzazione di una struttura a Bagnoli dedicata a scenografie e riprese.

Napoli set a cielo aperto: record di film e fiction all’ombra del Vesuvio

I numeri parlano chiaro. In cinque anni sono stati girati a Napoli oltre 1000 pellicole tra film e fiction. Un esempio fra tutti è “Mare fuori”, serie che racconta le vicende di vari detenuti dell’immaginario IPM – istituto penitenziario minorile – di Napoli, liberamente ispirato al carcere di Nisida. E’ già un trionfo “Resta con me”, la fiction nella quale brilla il piccolo Mario Di Leva, figlio d’arte di Francesco noto sul grande schermo per i suoi ruoli in “Nostalgia”, “Il sindaco del Rione Sanità” o “Benvenuti in casa Esposito” (anche questi tutti ambientati a Napoli).

Alla fine dello scorso anno nel centro storico è planata persino la macchina da cinema hollywoodiana di “The Equalizer 3” con Denzel Washington pronto a farsi abbracciare dal calore e dall’affetto dei napoletani. Sempre all’ombra del Vesuvio sono poi da poco cominciate le riprese dell’ultimo capitolo de “L’amica Geniale”: amatissima serie tv che riprende le vicende di Lila e Lenù personaggi nati dalla penna dell’autrice che scrive con lo pseudonimo di Elena Ferrante.

In fase di avvio anche la nuova prova da regista di Marco D’Amore. Amato dal grande pubblico sin dalla sua interpretazione di “Ciro” nella serie “Gomorra”, D’Amore guiderà le riprese di “Caracas”, pellicola tratta dal libro Napoli Ferrovia di Ermanno Rea che vede Toni Servillo come protagonista. Concluse da qualche settimana poi le riprese della quarta stagione de “I bastardi di Pizzofalcone”, basata su una serie di romanzi dello scrittore partenopeo Maurizio De Giovanni. Sempre da poco è stata infine girata l’ultima scena della serie Disney “Uonderboi”, con Serena Rossi protagonista di una storia fantastica ambientata nella Napoli meno conosciuta dove dodici ragazzini inseguono le tracce del loro supereroe: un mix tra il munaciello e Robin Hood.

Attesa per Salvatores e Sorrentino

Ma è sicuramente per i due registi vincitori di premi Oscar, Paolo Sorrentino e Gabriele Salvatores, l’attesa più grande. Salvatores tra un mese inizierà le riprese di Napoli-New York: un film scaturito da un soggetto scritto da Federico Fellini con Tullio Pinelli e ambientato nel dopoguerra. Con l’inizio dell’estate tornerà a Napoli poi anche Paolo Sorrentino. Dopo aver silenziosamente travolto la città nel 2020 con l’autobiografico “È stata la mano di Dio”, il regista stavolta girerà un film sulle tracce della sirena Partenope.