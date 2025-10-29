In una scuola del quartiere Materdei, a Napoli, un alunno di appena 12 anni è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico all’interno del proprio zaino.

Napoli, a 12 anni va a scuola armato di coltello: scoperta dell’insegnante durante la lezione

A segnalare l’episodio è stata una docente, che ha scoperto l’arma durante l’orario scolastico e ha immediatamente allertato la Polizia di Stato. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Dante, dopo la segnalazione arrivata alla Sala Operativa.

Quando i poliziotti sono giunti nell’istituto, il ragazzo si era già allontanato, ma poco dopo si è presentato al commissariato insieme alla madre. Il coltello è stato sequestrato, mentre il minore è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria competente.