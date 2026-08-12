Aversa, corrente gratis per oltre 10 anni a spese della scuola: scoperto l’allaccio abusivo, due denunciati

Un furto di energia elettrica protrattosi per oltre dieci anni ai danni di un istituto scolastico è stato scoperto ad Aversa, nel Casertano. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Polizia Provinciale di Caserta, con la collaborazione dei tecnici Enel e sotto il coordinamento del comandante Biagio Chiariello. I controlli sono scattati nell’ambito degli accertamenti sulla regolarità dell’occupazione degli alloggi destinati ai custodi, situati nelle immediate vicinanze dell’istituto “Mattei”.

Due uomini occupavano un immobile senza titolo

Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno accertato che due uomini occupavano uno degli immobili senza alcun titolo autorizzativo. Il successivo sopralluogo ha fatto emergere un’ulteriore irregolarità. Secondo quanto accertato dagli operatori, sarebbe stato realizzato un allaccio abusivo attraverso cavi collegati al contatore dell’istituto scolastico. In questo modo l’energia elettrica necessaria all’abitazione sarebbe stata utilizzata per anni a spese della scuola, senza un regolare contratto di fornitura.

Furto di energia elettrica, scatta la denuncia

Al termine degli accertamenti, i due occupanti sono stati denunciati per furto di energia elettrica. I tecnici Enel intervenuti sul posto hanno quindi provveduto alla rimozione del contatore manomesso e alle operazioni necessarie per interrompere l’allaccio abusivo e ripristinare la regolarità dell’impianto elettrico.