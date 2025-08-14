I carabinieri del nucleo operativo e la polizia municipale di Napoli Stella hanno arrestato un uomo di 52 anni, incensurato, per aver accoltellato la moglie nella loro abitazione. L’arresto è avvenuto mentre l’uomo si trovava in stato di agitazione e probabilmente ubriaco.

Napoli, 52enne accoltella la moglie e tenta la fuga: arrestato dai carabinieri

Secondo quanto ricostruito, pochi minuti prima dell’intervento delle forze dell’ordine, l’uomo aveva colpito la moglie con un coltello a scatto, provocandole una ferita profonda al braccio sinistro. Nonostante anni di vessazioni, la donna non aveva mai denunciato il marito, sottolineando il silenzio drammatico che spesso accompagna le situazioni di abuso domestico.

Durante la perquisizione, i carabinieri hanno sequestrato il coltello utilizzato nell’aggressione, ancora sporco di sangue, e una pistola a salve priva del tappo rosso, elemento che ha aumentato le preoccupazioni sulla sicurezza della vittima e di eventuali altri presenti.

Il 52enne ha opposto resistenza all’arresto tentando di fuggire, ma è stato fermato e condotto in camera di sicurezza. La detenzione è stata convalidata con le accuse di maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.