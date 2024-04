È stato fermato un giovane di 24 anni, originario dello Sri Lanka, ritenuto responsabile dell’accoltellamento ai danni di un suo connazionale di 31 anni durante a una festa, organizzata in una sala ricevimenti per celebrare il tradizionale capodanno sri lankese, in via Ponti Rossi. L’accusa è di tentato omicidio.

Napoli, 31enne accoltellato durante festa: fermato un 24enne

Stanotte, la vittima è giunta in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli: presentava, infatti, diverse ferite multiple da taglio. È ancora in pericolo di vita.

Le indagini lampo dei carabinieri della stazione di Capodimonte insieme ai militari del nucleo operativo della compagnia Vomero hanno permesso di individuare l’indagato. Secondo quanto si apprende, il 31enne sarebbe stato ferito dal 24enne per futili motivi dinanzi a numerosi connazionali. L’autore del ferimento è stato individuato grazie alle sommarie informazioni raccolte dai presenti subito dopo l’arrivo della vittima in ospedale.