Nel pomeriggio di ieri, lunedì 23 giugno, durante un servizio straordinario predisposto dalla Questura di Napoli per il contrasto allo spaccio di stupefacenti, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco hanno arrestato un 31enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Torre del Greco, nello zaino aveva 3 kg di hashish e cocaina: arrestato 31enne

Il giovane è stato notato mentre giungeva in scooter in piazza Luigi Palomba, con uno zaino in spalla e un atteggiamento sospetto. Dopo aver parcheggiato il mezzo, si è diretto verso l’ingresso di uno stabile, guardandosi intorno con insistenza.

I poliziotti lo hanno subito fermato e sottoposto a controllo: all’interno dello zaino sono stati rinvenuti 30 panetti di hashish, per un peso complessivo di 3 chilogrammi, e una busta contenente 105 grammi di cocaina.

Per il 31enne è scattato l’arresto. Le indagini proseguono per accertare la destinazione dello stupefacente e l’eventuale coinvolgimento in un’organizzazione più ampia.