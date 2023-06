Non sapeva di essere incinta fino a quando non ha visto spuntare la bimba, credendo anche che fosse morta. Una incredibile storia che arriva dal quartiere di Scampia, Napoli. Protagonista della vicenda una ragazza di 29 anni del posto e la sua bambina salvata in extremis dai sanitari del 118.

Napoli, 29enne partorisce neonata a casa: “Non sapevo di essere incinta”

A rendere nota la vicenda è l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”. L’intervento è partito alle 14.47 di oggi, 27 giugno, quando alla centrale operativa del 118 è arrivata una richiesta di soccorso per “aborto in giovane donna ignara della gravidanza”. L’equipaggio della postazione Annunziata è arrivato all’appartamento 16 minuti dopo e ha trovato la giovane donna seduta sul wc, aveva appena partorito, il bambino era nel water.

In pochi istanti i sanitari hanno capito che la piccola era ancora viva, l’hanno recuperata e hanno controllato i parametri vitali, accertando che respirava ancora. La donna è stata poi successivamente trasportata all’ospedale Cardarelli di Napoli. Mamma e figlia stanno bene. La bimba pesa 1,7 chili. É stato un grandioso intervento, svolto dal medico Di Iorio, dall’infermiera Sansone e dall’autista soccorritore Orabona.