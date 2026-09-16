Napoli, agguato nella notte: 29enne ferito a colpi di pistola da uomini in scooter

Un 29enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, è rimasto ferito da un colpo di pistola nella notte a Napoli. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Pellegrini, dove sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Stella. Il 29enne è stato raggiunto da un proiettile al fianco sinistro. Attualmente si trova ricoverato in osservazione e, secondo quanto emerso, non sarebbe in pericolo di vita.

Spari in via Giacomo Savarese: la prima ricostruzione

Sono ancora diversi gli aspetti da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, che dovrà essere verificata dagli investigatori, il ferimento sarebbe avvenuto in via Giacomo Savarese, a Napoli. Il 29enne sarebbe stato avvicinato da alcuni sconosciuti arrivati a bordo di uno scooter. In circostanze ancora da ricostruire, uno di loro avrebbe esploso un colpo di pistola, raggiungendo il giovane al fianco sinistro.

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Indagini dei carabinieri sull’agguato a Napoli

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare i responsabili. Al momento non è stata chiarita la matrice del ferimento né sono noti i motivi alla base dell’episodio. Gli investigatori stanno lavorando per verificare la versione dei fatti e raccogliere elementi utili a ricostruire la dinamica dell’agguato. Le indagini sono in corso.

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