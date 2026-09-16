Napoli, scacco al clan Petrone-Puccinelli: maxi blitz con 31 arresti

Maxi operazione antidroga e anticamorra dalle prime luci dell’alba a Napoli, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di 31 persone domiciliate nei quartieri Rione Traiano, Pianura e Fuorigrotta. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) partenopea.

Operazione antidroga a Napoli: 31 persone coinvolte

Secondo quanto contestato dagli inquirenti, i destinatari della misura sono ritenuti gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

L’ipotesi accusatoria comprende inoltre l’aggravante del metodo mafioso e la finalità di agevolare l’organizzazione camorristica indicata dagli investigatori come clan Petrone-Puccinelli, operante nel Rione Traiano, nell’area di Soccavo. Le contestazioni dovranno essere vagliate nelle successive fasi del procedimento e le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Carabinieri in azione tra Rione Traiano, Pianura e Fuorigrotta

L’operazione interessa diverse zone della parte occidentale di Napoli. I Carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli sono impegnati dall’alba nell’esecuzione dei provvedimenti disposti dall’autorità giudiziaria. Al centro dell’inchiesta c’è dunque un presunto sistema organizzato per il traffico di droga a Napoli che, secondo la ricostruzione investigativa, sarebbe stato funzionale anche agli interessi del clan attivo nel Rione Traiano.