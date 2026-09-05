Travolta mentre attraversava la strada con un gruppo di amici, mentre l’automobilista che l’ha investita ha proseguito la corsa senza fermarsi a prestare soccorso. È ricoverata in gravi condizioni una studentessa di 24 anni, originaria di Lecce, rimasta vittima di un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri in viale Anton Dohrn, a Napoli.

Napoli, 24enne investita in viale Dohrn: è grave. Caccia al pirata

L’impatto si è verificato intorno alle 23. La giovane stava attraversando viale Dohrn dal lato mare in direzione della villa comunale quando, una volta raggiunta la parte centrale della carreggiata, è stata investita da un veicolo che percorreva la strada in direzione di piazza della Repubblica. Dopo l’urto, il conducente non si è fermato e si è allontanato senza soccorrere la ragazza.

Le condizioni della 24enne sono apparse subito serie. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che l’ha soccorsa e trasferita all’ospedale del Mare, dove la studentessa resta ricoverata in gravi condizioni. Sono in corso le indagini per risalire all’automobilista. Gli agenti dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente e stanno raccogliendo le testimonianze delle perone presenti al momento dell’investimento. Al vaglio anche le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. I filmati potrebbero fornire elementi utili per individuare il veicolo e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e la successiva fuga del conducente.