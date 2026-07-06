Napoli, violento scontro frontale sul lungomare: donna accusa un malore dopo l’incidente

Paura questa mattina sul lungomare di Napoli, dove un incidente stradale ha provocato forti disagi alla circolazione e richiesto l’intervento dei soccorsi. Lo scontro è avvenuto in viale Dohrn, una delle arterie più trafficate della città, e ha coinvolto due veicoli.

Scontro frontale tra un taxi e una Suzuki Ignis

Secondo le prime ricostruzioni, nell’impatto sono rimasti coinvolti un van adibito a taxi e una Suzuki Ignis. Le due vetture si sono scontrate frontalmente, riportando danni nella parte anteriore. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento e saranno gli agenti della Polizia Locale di Napoli, intervenuti sul posto, a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Donna colta da malore dopo l’incidente

A seguito dello scontro, una donna avrebbe accusato un improvviso malore, facendo scattare immediatamente l’allarme. Il personale del 118 è intervenuto in pochi minuti, prestando le prime cure sul posto prima di trasferire la donna in ospedale per ulteriori accertamenti e le cure necessarie. Al momento non sono state rese note le sue condizioni di salute.

Traffico rallentato sul lungomare

L’incidente ha avuto inevitabili ripercussioni sulla viabilità del lungomare cittadino. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati, si sono registrati rallentamenti e code lungo viale Dohrn e nelle strade limitrofe. Le indagini della Polizia Locale sono in corso per chiarire le responsabilità e ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.