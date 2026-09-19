Napoli, agguato nella notte: 21enne inseguito e accoltellato alle spalle

Un 21enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato ricoverato nella notte all’ospedale Pellegrini dopo essere stato ferito con un’arma da taglio alla schiena. I Carabinieri sono intervenuti nella struttura sanitaria intorno alle 00.40.

Inseguito e colpito alle spalle

Secondo una prima e ancora sommaria ricostruzione, che dovrà essere verificata dagli investigatori, il giovane sarebbe stato inseguito da alcune persone nei pressi dell’incrocio di via Giacomo Savarese, nel quartiere Pendino.

Durante l’inseguimento il 21enne sarebbe stato raggiunto e colpito alle spalle con un’arma da taglio. Restano da chiarire le ragioni dell’aggressione e l’esatta successione degli eventi.

Il 21enne non è in pericolo di vita

Il giovane è stato ricoverato per ferite da arma da taglio nella zona lombare e dorsale. Nonostante le lesioni riportate, secondo le informazioni disponibili non sarebbe in pericolo di vita.

Sul caso indagano i Carabinieri della Compagnia Napoli Stella, impegnati a ricostruire la dinamica e a identificare le persone che avrebbero partecipato all’aggressione.