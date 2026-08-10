Napoli, rissa a Porta Capuana: uomo accoltellato alla nuca, è grave

Momenti di forte tensione nella mattinata di domenica 9 agosto a Porta Capuana, nel centro di Napoli, dove una rissa tra una decina di persone è degenerata fino al ferimento di un uomo con un’arma da taglio. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe scoppiato intorno alle 11, per cause ancora da accertare. Durante la colluttazione uno dei partecipanti avrebbe estratto un coltello e colpito la vittima nella zona tra il collo e la nuca. L’uomo, probabilmente di origine nordafricana, non sarebbe stato ancora identificato perché trovato senza documenti.

Trasportato in codice rosso all’ospedale Pellegrini

Dopo il ferimento, la vittima è stata rintracciata dagli investigatori in una traversa di Corso Umberto, ferita e sanguinante.

L’uomo è stato soccorso e trasportato d’urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, nella zona della Pignasecca. Le sue condizioni sono considerate gravi e resta ricoverato in prognosi riservata.

Quando le forze dell’ordine sono intervenute a Porta Capuana, le persone che avrebbero partecipato alla rissa si erano già allontanate.

Polizia sulle tracce dell’aggressore

Le indagini sono affidate agli agenti del commissariato Decumani della Polizia di Stato. Sul luogo indicato come teatro dello scontro i poliziotti avrebbero trovato anche tracce di sangue. Le prime testimonianze raccolte dagli investigatori avrebbero permesso di collegare il ferimento alla violenta lite avvenuta poco prima.

Gli agenti stanno adesso cercando di ricostruire con precisione la dinamica e di identificare tutte le persone coinvolte, a partire dall’autore dell’accoltellamento. Un ruolo importante potrebbe essere svolto dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Gli investigatori stanno cercando eventuali immagini che possano aver ripreso le fasi della rissa e consentire di identificare l’aggressore.

Porta Capuana, il prefetto dispone più controlli

Dopo quanto accaduto è intervenuta anche la Prefettura di Napoli. Il prefetto Michele di Bari ha disposto un’ulteriore intensificazione dei servizi di controllo nell’area di Porta Capuana, zona già interessata da un presidio coordinato delle forze dell’ordine.

L’episodio sarà inoltre esaminato nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato per la mattina successiva. Durante la riunione saranno analizzate le dinamiche dell’accaduto e valutate ulteriori strategie di intervento per rafforzare la sicurezza nell’area.