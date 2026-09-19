Casacelle, protesta dopo il rogo: decine di cittadini in strada

Decine di cittadini si sono riuniti questa mattina a Casacelle per protestare dopo il rogo che nei giorni scorsi ha interessato la zona. Residenti e famiglie, anche con bambini, hanno preso parte alla mobilitazione per richiamare l’attenzione sulle conseguenze dell’incendio e sulla situazione del territorio.

La protesta arriva a pochi giorni dal rogo divampato martedì e dopo la decisione di chiudere in via precauzionale quattro scuole della zona.

Protesta a Casacelle dopo l’incendio

Questa mattina alcune decine di persone si sono ritrovate all’aperto a Casacelle. Una mobilitazione che testimonia la preoccupazione di una parte dei residenti dopo quanto accaduto.

Al centro dell’attenzione ci sono soprattutto le conseguenze dell’incendio e la richiesta di controlli e interventi sul territorio. La presenza di numerose famiglie evidenzia inoltre la particolare attenzione riservata alla situazione delle scuole e alla sicurezza dei più piccoli.

Quattro scuole chiuse dopo il rogo

Proprio questa mattina sono in corso le operazioni di sanificazione e igienizzazione nelle quattro scuole interessate dall’ordinanza di chiusura.

Gli interventi sono stati avviati dopo i sopralluoghi effettuati insieme all’ASL Napoli 2 Nord. Una ditta specializzata sta operando nei plessi interessati per procedere alla pulizia e all’igienizzazione degli ambienti prima della riapertura. La chiusura degli istituti era stata disposta in via precauzionale dopo l’incendio.

Residenti in strada a Casacelle

Mentre proseguono le operazioni nelle scuole, dunque, a Casacelle cresce l’attenzione dei cittadini sulle conseguenze del rogo. La manifestazione di questa mattina ha raccolto alcune decine di persone.

Residenti e famiglie attendono ora ulteriori sviluppi sugli interventi avviati dopo l’incendio e sulle condizioni necessarie per il ritorno alla normalità, a partire dalla riapertura degli edifici scolastici.