Casacelle, scuole chiuse dopo l’incendio: al via sanificazione e igienizzazione dei quattro plessi

Sono in corso questa mattina le operazioni di sanificazione e igienizzazione nelle quattro scuole chiuse dopo l’incendio divampato martedì a Casacelle.

Gli interventi interessano tutti i plessi scolastici coinvolti nell’ordinanza adottata in seguito al rogo e hanno l’obiettivo di rendere nuovamente sicuri e fruibili gli ambienti prima della riapertura.

Incendio a Casacelle, sopralluoghi con l’ASL Napoli 2 Nord

Nella giornata di ieri sono stati effettuati sopralluoghi negli edifici scolastici insieme al personale dell’ASL Napoli 2 Nord, per verificare la situazione dopo l’incendio e predisporre le operazioni necessarie.

Questa mattina è quindi entrata in azione una ditta specializzata, impegnata nelle attività di sanificazione e igienizzazione dei quattro plessi scolastici. Gli interventi riguardano gli ambienti delle scuole rimaste chiuse in via precauzionale dopo il rogo.

Controlli nelle scuole prima della riapertura

Le operazioni vengono seguite anche dall’amministrazione comunale. Sul posto ha effettuato un sopralluogo anche il sindaco D’Alterio per verificare lo svolgimento degli interventi e accertarsi che le attività previste vengano eseguite in tutti gli ambienti interessati. L’obiettivo è completare le procedure necessarie prima di consentire il ritorno degli studenti nelle aule.

La chiusura delle quattro scuole era stata disposta in seguito all’incendio scoppiato martedì a Casacelle, adottando misure precauzionali in attesa delle verifiche e degli interventi di pulizia e sanificazione.