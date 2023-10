NAPOLI. Un 21enne ritrovato in strada accoltellato. E’ questa la scoperta fatta dai carabinieri di Napoli Centro che sono intervenuti questa notte intorno alle 3 in Via Armando Diaz.

Napoli, accoltellato in strada

Un 21enne di origini marocchine era riverso a terra con una ferita all’addome. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane, regolare sul territorio nazionale, sarebbe stato accoltellato più volte al petto, forse da un italiano.

Le motivazioni non sono ancora state chiarite ma non si esclude possa essersi trattato di “un’occhiata di troppo”. La vittima è stata portata al pronto soccorso del Pellegrini. 15 i giorni di prognosi. Indagini in corso dei carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Centro.