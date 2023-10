Una violenta rissa tra giovani è avvenuta all’alba di questa mattina nel napoletano: due i giovani feriti di cui uno in gravi condizioni.

Rissa al McDonald’s di Sant’Anastasia

E’ accaduto all’esterno del McDonald’s di Sant’Anastasia (via Palmentola) intorno alle 5. Durante lo scontro sarebbero stati esplosi anche colpi d’arma da fuoco. Al momento sono stati portati in ospedale due ragazzi di 24 e 22 anni. Il primo è stato portato al Santobono e poi trasferito all’ospedale del Mare in gravi condizioni dopo che è stato raggiunto da proiettili. Il ragazzo è stato operato, i sanitari gli hanno ricostruito un vaso sanguigno che era stato danneggiato dai colpi. Per ora sembra che la gamba sia salva. Non è più in pericolo di vita come appena giunto al pronto soccorso ma la prognosi resta ancora riservata.

L’altro è nel pronto soccorso della clinica villa dei Fiori di Acerra, non è in pericolo di vita. Sarebbe stato pestato con una mazza.

Indagini e attività in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna.