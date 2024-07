Un giovane di 20 anni, residente nel quartiere Stella e senza precedenti penali, è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco.

L’episodio si è verificato intorno alle 03:45, quando il ragazzo è stato soccorso in piazza Cavour dal personale del 118 e successivamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale CTO.

20enne incensurato ferito nel cuore di Napoli con un colpo d’arma da fuoco all’addome

Dopo l’intervento chirurgico, che si è concluso un’ora fa, il ragazzo è ora fuori pericolo. Secondo le indagini preliminari dei carabinieri della compagnia Napoli Stella, poco prima dell’incidente, il giovane era in moto insieme a un amico, che al momento non è stato ancora rintracciato.

I due si trovavano in via Foria quando sono stati avvicinati da sconosciuti su una moto che, per ragioni ancora da accertare, hanno sparato al 20enne. Le indagini sono ancora in corso.

Nella stessa notte anche un altro giovane è stato ricoverato all’ospedale CTO. In questo caso, si tratta di un 19enne già noto alle forze dell’ordine ferito a Napoli in un apparente tentativo di rapina.