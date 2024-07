Intorno alle 02:30 di questa notte, un giovane di 19 anni, residente nel quartiere Mercato e già conosciuto dalle forze dell’ordine, si è presentato all’ospedale CTO di Napoli con una ferita riportata da un’arma da taglio.

19enne ferito a Napoli in un apparente tentativo di rapina

Secondo una ricostruzione preliminare, ancora in fase di verifica, il 19enne stava guidando la sua moto lungo via Giovanni Antonio Campano – nel quartiere di Chiaiano – quando sarebbe stato avvicinato da alcuni individui non identificati. Durante un tentativo di rapina, il giovane sarebbe stato colpito con un coltello allo sterno. Questa – almeno – la versione che il 19enne ha fornito ai carabinieri.

Ricoverato nel nosocomio napoletano, dopo il trattamento ricevuto, è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Le indagini sono attualmente in corso e sono condotte dai Carabinieri della stazione di Vomero, che stanno lavorando per chiarire i dettagli e la dinamica esatta dell’incidente.