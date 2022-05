Napoli, 20enne di Melito picchiato e accoltellato mentre era in auto

Napoli. Un giovane di 20 anni, originario di Melito, è stato accoltellato alla gamba destra da ignoti mentre era in auto. È accaduto ieri all’alba, in via Acton , a pochi passi dall’ingresso della Galleria Vittoria.

Dopo il raid il giovane – che lavora come dj – si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta per le cure del caso. I medici lo hanno poi dimesso con una prognosi di 10 giorni. Indagini in corso dei carabinieri per chiarire dinamica e motivazioni. Una svolta potrebbe arrivare dall’esame delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Stesa ai Quartieri Spagnoli

Sempre a Napoli, nella zona dei Quartieri Spagnoli, sono stati esplosi 16 colpi di pistola in rapida successione in via Concordia. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Montecalvario di Napoli che hanno recuperato i bossoli in strada.

Con ogni probabilità i malviventi hanno sparato i proiettili in aria, dal momento che nessuno è rimasto ferito né sono stati danneggiati palazzi, balconi, finestre e pareti. I poliziotti hanno subito avviato le indagini per capire il motivo di quella stesa e a chi fosse indirizzata.