Un ragazzo di 17 anni è stato ferito con tre colpi di pistola a Napoli. Trasportato d’urgenza all’Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca, le sue condizioni non sarebbero gravi. La dinamica della sparatoria è ancora da chiarire, ma le prime ricostruzioni indicano che il giovane potrebbe aver reagito a un tentativo di rapina avvenuto, ieri mattina, verso mezzogiorno, in via San Liborio, nei pressi di piazza Carità.

Napoli, 17enne reagisce a rapina: ferito con 3 colpi di pistola

Secondo quanto riferito, due giovani a bordo di uno scooter si sarebbero avvicinati al ragazzo, incensurato, e avrebbero tentato di derubarlo, chiedendogli soldi e cellulare. Al suo rifiuto, uno dei due avrebbe sparato tre colpi, colpendo il ragazzo alla gamba, al polpaccio sinistro e al gluteo. Fortunatamente, i proiettili non hanno leso organi vitali e il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini della Polizia

La Squadra Mobile di Napoli ha avviato le indagini sull’episodio e non si esclude che vengano acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili. La sparatoria è avvenuta in una zona molto frequentata dai turisti, ricca di ristoranti e locali che all’ora di pranzo sono particolarmente affollati.