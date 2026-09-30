Napoli, spaccio “di coppia”: hashish nascosto in bagno e negli slip di lei. Due arresti

Lo spaccio sarebbe stato un’attività di coppia. Un ragazzo di 21 anni e la compagna 27enne sono stati arrestati dai carabinieri a Napoli con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nell’ambito di una serie di controlli effettuati dai militari della Compagnia Stella, insieme ai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli e del Nucleo Cinofili di Sarno.

Hashish nascosto nel bagno e negli slip

I militari hanno controllato l’appartamento nel quale vive la giovane coppia. Il 21enne si trovava già agli arresti domiciliari, mentre la 27enne risultava incensurata. Durante la perquisizione, effettuata anche con l’ausilio dei cani antidroga, i carabinieri hanno rinvenuto 12 stecche di hashish nascoste nel bagno.

Altre 15 stecche sarebbero state trovate negli slip della 27enne. Il peso complessivo della sostanza rinvenuta all’interno dell’abitazione e sulla ragazza è stato quantificato in circa 37 grammi. Ma il controllo non si è fermato all’appartamento.

Altri 300 grammi di hashish sul tetto di un garage

Sul tetto di un garage situato poco distante dal balcone dell’abitazione, i carabinieri hanno trovato altri 300 grammi di hashish. Al termine degli accertamenti, il 21enne e la 27enne sono stati arrestati. Il giovane è stato trasferito in carcere, mentre per la compagna sono stati disposti gli arresti domiciliari. Entrambi sono in attesa di giudizio. Durante le operazioni i militari hanno identificato anche la madre 54enne del ragazzo, successivamente denunciata all’Autorità giudiziaria per oltraggio a pubblico ufficiale.