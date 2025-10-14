Con più fendenti è stato colpito al fianco. Un ragazzino di 15 anni è stato ferito con un coltello al culmine di una lite con alcuni coetanei all’uscita di scuola, in via Benedetto Croce, a Napoli.

Napoli, 15enne accoltellato all’uscita di scuola: ricoverato al Pellegrini

Restano ignoti i motivi dell’aggressione. L’adolescente è stato subito trasportato all’ospedale Pellegrini, dove sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Centro. Non è in pericolo di vita. Se la caverà con 10 giorni di prognosi. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, la vittima avrebbe avuto un alterco con un gruppo di coetanei: dalle parole si sarebbe passati ai fatti, e uno dei ragazzi avrebbe estratto un coltello, colpendo più volte il 15enne al fianco.