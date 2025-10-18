Nuovi sviluppi nelle indagini sull’accoltellamento avvenuto lo scorso 14 ottobre nel centro storico di Napoli, in via Benedetto Croce, dove un ragazzo di 15 anni era stato ferito all’uscita di scuola.

Napoli, 15enne accoltellato all’uscita di scuola: identificato e denunciato un 14enne per tentato omicidio

Dopo giorni di accertamenti, i carabinieri della stazione San Giuseppe hanno identificato il presunto responsabile: un 14enne, denunciato per tentato omicidio. Secondo la ricostruzione dei militari, l’aggressione è avvenuta nel primo pomeriggio, al termine delle lezioni.

Il 15enne sarebbe stato circondato da un gruppo di coetanei, e uno di loro lo avrebbe colpito più volte con un coltello al fianco e nella zona della colonna vertebrale. La vittima è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Pellegrini, dove i medici hanno diagnosticato ferite non gravi, con una prognosi di 10 giorni.

Determinanti per l’identificazione del giovane aggressore sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire le cause e le dinamiche alla base dell’aggressione, che restano ancora poco definite.