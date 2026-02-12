Napoli, 14enne muore dopo un malore a scuola: questa mattina i funerali

Si tengono oggi i funerali di Eva Bruno, la studentessa di 14 anni scomparsa improvvisamente alla fine di gennaio in seguito a un arresto cardiaco. La tragedia si è consumata all’interno dell’IPSEOA “Duca di Buonvicino” di Calata Capodichino, dove la giovane si è sentita male durante l’orario scolastico. Ogni tentativo di soccorso si è purtroppo rivelato vano: nonostante l’intervento del 118 e il trasporto in ospedale, per Eva non c’è stato nulla da fare. La sua morte ha lasciato sotto shock compagni e insegnanti, diffondendo sgomento prima tra i corridoi dell’istituto e poi rapidamente sui social network.

Napoli, 14enne muore dopo un malore a scuola

A esprimere il dolore della comunità scolastica è stato anche Alessandro Esposito, docente della 14enne: «La sofferenza profonda dell’Ipseoa “Duca di Buonvicino” di Napoli si stringe a quella immensa della famiglia di Eva, davanti a una perdita che ci lascia increduli e senza parole. La scuola accompagna i ragazzi negli anni più delicati della loro crescita, e possiamo dire che, seppur per un tratto di strada così ingiustamente breve, la dolcezza, il sorriso e l’energia di Eva hanno dato senso alle giornate di chi ha avuto la fortuna di incontrarla».

Eva era figlia di Fabio Luca Bruno, dirigente e tecnico della Enterprise Sport&Service, conosciuta realtà sportiva partenopea. Chi la conosceva la ricorda come una ragazza solare, sempre sorridente e piena di vita. Sui social, in particolare su TikTok, restano numerosi video che la mostrano mentre balla sulle canzoni di Geolier, artista che amava particolarmente.

I funerali dopo l’autopsia

Dopo la sua scomparsa, il corpo della giovane è stato sottoposto ad autopsia per chiarire le cause del decesso: tra le ipotesi, un possibile problema congenito mai diagnosticato, anche se la famiglia ha scelto di mantenere il massimo riserbo. Conclusi gli accertamenti, la salma è stata restituita ai familiari per l’ultimo saluto. Le esequie si svolgono questa mattina nella Chiesa di Nostra Signora di Lourdes, a Calata Capodichino, dove amici, compagni di scuola e docenti si sono riuniti per accompagnare Eva nel suo ultimo viaggio.