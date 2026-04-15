Giugliano, nuovo raid alla scuola I circolo “Mena Morlando”: segreteria vandalizzata

Ancora un raid vandalico ai danni della scuola in pieno centro a Giugliano. A meno di una settimana dall’ultimo episodio che aveva devastato la sala teatro, il Primo Circolo Didattico “Mena Morlando”, in piazza Gramsci, è stato nuovamente preso di mira.

Questa volta i vandali hanno colpito la segreteria dell’istituto: locali distrutti, arredi danneggiati e ambienti completamente messi a soqquadro. Un gesto che ha lasciato sgomenti dirigenti e personale scolastico.

Carabinieri sul posto, scuola sotto shock

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale compagnia, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Presenti anche la dirigente scolastica e il personale amministrativo, visibilmente scossi per quanto accaduto.

La scena che si è presentata agli occhi degli operatori è stata quella di un’azione violenta e mirata, che ha colpito uno degli spazi più importanti per il funzionamento quotidiano della scuola.

Raid a ripetizione: cresce l’allarme sicurezza

L’episodio arriva a pochi giorni dal precedente attacco che aveva già arrecato gravi danni alla struttura, in particolare alla sala teatro. Una escalation che preoccupa famiglie, docenti e istituzioni. Secondo le prime ipotesi, dietro questi atti potrebbero esserci gruppi di giovani responsabili di azioni vandaliche ripetute, segnale di un disagio sociale sempre più evidente sul territorio.