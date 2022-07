Un ragazzino di 13 anni è stato accoltellato a Napoli. I fatti in via Acton, nel centro storico del capoluogo partenopeo. L’adolescente stava assistendo ad una partita di calcetto quando – per cause ancora in fase di accertamento – è stato ferito al pube verosimilmente con un coltello.

Napoli, 13enne accoltellato durante una partita di calcetto

Sul campo sarebbe scoppiata una lite tra giovanissimi che avrebbe coinvolto anche il 13enne. Subito dopo il ferimento, l’adolescente è stato trasportato all’ospedale dei Pellegrini di Napoli per le cure del caso. Il giovane non è in pericolo di vita: è stato medicato e dimesso con prognosi di 8 giorni e affidato ai familiari.

In ospedale sono intervenuti i militari della Compagnia Centro, che hanno avviato le indagini ascoltando anche la vittima. Sulla versione del ragazzino sono in corso accertamenti. Non sarebbe stato in grado di indicare il nome dell’aggressore, avrebbe riferito soltanto di essere stato ferito in via Acton. Per le indagini i militari stanno verificando anche le telecamere di videosorveglianza installate nei pressi di via Acton, che potrebbero avere ripreso i ragazzini in fuga dopo il ferimento e fornire importanti elementi agli investigatori.