Due minorenni dell’area nord di Napoli feriti a coltellate in via Stadera a Poggioreale. Le vittime sono un 12enne e un 15enne. Per fortuna nessuno è in pericolo di vita.

Napoli, due bambini dell’area nord feriti a coltellate: si indaga

Poco dopo l’una di notte, i carabinieri sono intervenuti all’ospedale Santobono per un 12enne ferito. Poco prima il bambino, proveniente dalla provincia a nord di Napoli e accompagnato da personale medico e dai propri genitori, si è presentato con alcune ferite di arma da taglio. Per il 12enne una diagnosi di 15 giorni. Da una prima sommaria ricostruzione pare che i fatti siano avvenuti verso mezzanotte nel quartiere Poggioreale a via Stadera. Ignoti per ora i motivi dell’aggressione.

Pochi minuti dopo i militari dell’Arma sono intervenuti pure all’ospedale Pellegrini, dove poco prima si era presentato un 15enne ferito accompagnato dai propri genitori. Anche in questo caso la vittima è residente nell’area nord della provincia di Napoli. Il ragazzo è stato medicato per “ferite da taglio alla gamba e al gulteo” e dimesso con 10 giorni di prognosi. Teatro dell’aggressione sempre via Stadera, dove i carabinieri di Poggioreale hanno trovato diverse tracce di sangue. I due eventi sembrano inquadrarsi nell’ambito dello stesso contento. Indagini in corso per ricostruire matrice e movente dei due ferimenti.