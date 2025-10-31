Napoli, “10 euro o ti incendio la macchina”: abusivo estorce soldi ai nonni in visita al nipotino al Santobono

Doveva essere un momento di gioia e sollievo, ma si è trasformato in un incubo. Due nonni, appena arrivati al Santobono di Napoli per riabbracciare il nipotino uscito dalla terapia intensiva, si sono trovati davanti un parcheggiatore abusivo che pretendeva 10 euro per la sosta. È accaduto al Vomero, a pochi passi dall’ospedale pediatrico.

Napoli, “10 euro o ti incendio la macchina”: abusivo pretende soldi dai nonni in visita al nipotino al Santobono

Appena parcheggiata l’auto sulle strisce blu, un uomo di già noto alle forze dell’ordine, si è avvicinato pretendendo 10 euro come “tariffa” per la sosta. Al rifiuto dei due anziani, il parcheggiatore ha reagito con minacce violente, arrivando a dire che avrebbe ti brucio la macchina” se non avesse ricevuto il denaro.

Le urla hanno attirato l’attenzione dei passanti, che hanno subito allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Vomero, ma l’uomo, invece di calmarsi, ha continuato con insulti e minacce, arrivando a spintonare un militare e colpirlo con un pugno.

L’arresto

Il 55enne è stato arrestato per resistenza, minaccia a pubblico ufficiale e tentata estorsione. Anche in caserma ha continuato a dare in escandescenze, danneggiando arredi e colpendo un altro carabiniere con un calcio, vantandosi infine di essere “invalido al 100%” e di poter “uccidere senza finire in galera”. L’uomo è ora in attesa di giudizio.