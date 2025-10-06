Una nuova esperienza, in programma dal 10 ottobre al 10 novembre a Trentola Ducenta, con migliaia di pacchi smarriti nei siti e-commerce o non ritirati da noti marketplace internazionali, siti online e spedizionieri. Una vera e propria caccia al tesoro, con la possibilità di acquistare pacchi smarriti nei siti e-commerce o non ritirati da noti marketplace internazionali, siti online e spedizionieri. Mysterzon Game arriva al Centro Jambo – dal 10 ottobre al 10 novembre 2025 a Trentola Ducenta (Caserta) – con tante nuove scatole misteriose.

Mysterzon Game, al Jambo di Trentola Ducenta il gioco dei pacchi misteriosi

Una iniziativa del Jambo che consente di trasformare l’acquisto di migliaia di pacchi, in una esperienza collettiva di gioco e intrattenimento. Ogni apertura, dunque, una nuova avventura: tecnologia o giocattoli? Gioielli o bijoux? Abiti o accessori? Oggetti da collezione o gadget? Giocare è semplicissimo: basta acquistare i pacchi in offerta, già suddivisi per peso – ma dal contenuto rigorosamente ignoto – basandosi esclusivamente su dimensione, forma ed eventuale “rumore” proveniente dal packaging.

Tutti i pacchi saranno venduti “a peso”, al costo fisso di 2,99 € per etto. Il tempo di permanenza nella zona pacchi è limitato a 5 minuti per consentire una rotazione dei partecipanti che, in quel lasso di tempo, potranno scegliere uno o più pacchi e provare la fortuna. Per partecipare, è necessario registrarsi al sito www.mysterzon.com – accettando i termini e le condizioni – oppure iscriversi ai canali social ufficiali di @Mysterzon. Ogni partecipante riceverà un codice personale di accesso. L’accesso all’evento è gratuito.