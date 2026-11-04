Musica, il nuovo singolo di Rico Femiano: il videoclip girato al “Sabbia d’argento”

Un timbro internazionale che canta in napoletano, è quello dell’artista partenopeo Rico Femiano. il suo ultimo singolo arrangiato da Alessandro Sgambati dal titolo “Pure tu te mise a fa ammore” in pochissimi giorni ha raccolto migliaia di visualizzazioni ed è tra i più trasmessi. Il brano scritto da Enzo Caradonna e dal giovane De Santis sta esplodendo tra streaming e radio. Per il videoclip, disponibile anche su Youtube, è stata scelta una location storica del litorale giuglianese.