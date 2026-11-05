Mattarella a Napoli, dal Sud un messaggio ai giovani: “Poter scegliere di restare”

Il futuro del Mezzogiorno passa dalla possibilità di scegliere di restare, tornare o trasferirsi al Sud. È il messaggio lanciato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oggi, giovedì 5 novembre, a Napoli per il ventennale della Fondazione con il Sud. Il Capo dello Stato ha partecipato all’incontro «Sud Vivo, 20 anni con il Sud» nel complesso monumentale Donnaregina, dedicato allo spopolamento e alla rigenerazione demografica delle regioni meridionali.

Mattarella a Napoli: «Chi nasce nel Meridione possa scegliere di restarvi»

L’intervento di Mattarella non era previsto nel programma della manifestazione. Al termine dei lavori, però, il Presidente ha voluto rivolgere un breve saluto ai partecipanti, tornando sul tema delle opportunità per chi vive nel Mezzogiorno.

«Chi nasce nel Meridione possa scegliere liberamente di restarvi», ha affermato il Capo dello Stato, richiamando anche la possibilità di tornare dopo un’esperienza altrove e di accogliere chi decide di arrivare al Sud. Un obiettivo che, ha sottolineato, rappresenta una chiave di sviluppo per l’intero Paese e un interesse nazionale, non soltanto una questione delle regioni meridionali.

Al Donnaregina presenti Fico, Manfredi e il cardinale Battaglia

Alla cerimonia hanno preso parte il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l’arcivescovo Domenico Battaglia. A introdurre l’evento, l’Inno nazionale eseguito dall’orchestra giovanile Tornaccantà con strumenti realizzati anche attraverso laboratori nelle carceri, utilizzando legno recuperato dalle imbarcazioni naufragate nel Mediterraneo.

Fico ha richiamato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, associazioni e Terzo settore per investire sulle persone. Manfredi ha posto l’accento sulla necessità di trasformare la crescita e l’attrattività di Napoli in lavoro qualificato e prospettive stabili, soprattutto per le nuove generazioni.

Spopolamento del Sud: lavoro, servizi e opportunità per i giovani

Al centro dell’iniziativa c’è la domanda su come contrastare l’abbandono dei territori meridionali, spesso legato alla ricerca di lavoro e opportunità formative. Durante la giornata sono stati presentati il Report Sud Vivo e un’anticipazione dell’indagine Demopolis sulle preoccupazioni degli italiani per lo spopolamento. Il tema riguarda da vicino anche Napoli: Teleclubitalia aveva già raccontato le proiezioni demografiche sulla perdita di popolazione della città, un quadro che aiuta a comprendere perché l’attrattività del territorio sia considerata una questione strategica.

Vent’anni di Fondazione con il Sud

La Fondazione, nata nel 2006 dall’incontro tra fondazioni di origine bancaria e mondo del volontariato, sostiene progetti di coesione sociale, formazione, valorizzazione dei beni comuni e sviluppo locale. Secondo il bilancio diffuso in occasione del ventennale, ha accompagnato oltre 2mila iniziative, coinvolgendo circa 7.600 organizzazioni e mobilitando oltre 335 milioni di euro di risorse private.

Nel corso dell’appuntamento hanno preso la parola, tra gli altri, il presidente di Acri Giovanni Azzone, il portavoce del Forum Terzo Settore Giancarlo Moretti e il presidente della Fondazione con il Sud Stefano Consiglio. Mattarella ha ringraziato chi lavora per costruire condizioni che consentano alle persone di non dover lasciare il Mezzogiorno per mancanza di alternative.