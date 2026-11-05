Utilizzava fitofarmaci e fertilizzanti per coltivare prodotti biologici. Un’azienda agricola, a Giugliano, ha visto mettere i sigilli a oltre tre tonnellate dei suddetti prodotti per un valore complessivo di 100mila euro.

Giugliano, azienda utilizzava pesticidi vietati: sigilli a 3 tonnellate di prodotti

Ad effettuare i controlli e il sequestro sono stati i militari della Forestale di Pozzuoli in collaborazione con il personale dell’Asl competente. Al titolare sono state contestate diverse violazioni amministrative con sanzioni per circa 6mila euro.

In particolare, dagli accertamenti è emerso l’utilizzo irregolare di prodotti e sostanze come pesticidi o coadiuvanti nella produzione vegetale biologica. I fitofarmaci, chiamati anche agrofarmaci o prodotti fitosanitari, e i fertilizzanti sono due categorie di prodotti fondamentali ma differenti impiegati in agricoltura per la cura e la nutrizione delle colture.