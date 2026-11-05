Giugliano, GD manifestano contro iniziativa di Forza Nuova

I Giovani Democratici della Campania e di Napoli annunciano l’adesione alla manifestazione del 6 novembre in piazza Matteotti a Giugliano assieme alle altre sigle politiche cittadine a partire dall’ANPI, parallela a un’iniziativa del partito di estrema destra Forza Nuova a tema Terra dei Fuochi, in piazza Gramsci.
Giugliano, GD manifestano contro apertura sede Forza Nuova
“La notizia ci sconcerta, dato che rappresenta l’invasione di una delle città campane più storicamente legate alla tradizione Anti-Fascista e alla Guerra di Liberazione del nostro paese, ricevendo nel 2022 la Medaglia D’Argento al Valore Civile per La Resistenza”, si legge nel comunicato diffuso a mezzo stampa dall’organizzazione giovanile dei dem.
Per i GD “la lotta regionale sulla Terra dei Fuochi non può essere strumentalizzata” e contestano la presenza in piazza del movimento guidato da Roberto Fiore, mettendo il punto esclamativo sulla distanza tra il confronto politico democratico e le presunte posizione di Forza Nuova.
Il 6 novembre i dem scenderanno in piazza per mantenere alta l’attenzione sull’emergenza ambientale che da anni colpisce il territorio. “Abbiamo l’antifascismo nel sangue e il veleno nei polmoni”, concludono.