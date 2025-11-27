Nell’ambito delle iniziative volte a sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità e della cittadinanza attiva, giovedì 27/11, nella Parrocchia di San Francesco in Villaricca, la scuola Ada Negri di Villaricca ha organizzato un’esibizione della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri della Campania.

Musica e legalità a Villaricca: la Fanfara dei Carabinieri in concerto nella Parrocchia di San Francesco

Sono intervenuti il Sindaco Francesco Gaudieri, l’Assessore alla P.I. Giovanni Granata, il comandante della Compagnia Carabinieri di Marano, Capitano Russo, e il comandante della locale Stazione, maresciallo Pietro Amati, i parroci padre Giuseppe Tufo e padre Gaetano Bianco.

L’evento è stato promosso – ha detto il Dirigente Raffaele Romano – per rimarcare sulle note della musica, che è grazia e armonia, l’interazione costante, sinergica che deve instaurarsi fra le istituzioni civili, militari, religiose, la comunità locale per veicolare valori positivi e educare futuri cittadini rispettosi delle regole, capaci di convivenza democratica, di solidarietà, di opporsi alla violenza dilagante.”