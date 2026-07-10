Mugnano, ufficializzata la giunta del neosindaco Schiattarella: cinque gli assessori

Il sindaco Pierluigi Schiattarella ha presentato ufficialmente la nuova Giunta comunale che lo affiancherà nel governo della città nel corso del mandato amministrativo. Una squadra composta da cinque assessori, frutto di una scelta “attenta e ponderata”, che coniuga esperienza politica e competenze tecniche, con l’obiettivo di garantire un’azione amministrativa efficace, trasparente e orientata esclusivamente al bene della comunità.

La Giunta è così composta:

Margherita Caserta , assessore al Bilancio, Tributi e PNRR;

, assessore al Bilancio, Tributi e PNRR; Rosa Tralice , assessore all’Urbanistica, Paesaggistica, PUC e PUT, Decoro e Arredo urbano;

, assessore all’Urbanistica, Paesaggistica, PUC e PUT, Decoro e Arredo urbano; Marcello Soreca , vicesindaco, con deleghe alle Attività produttive, SUAP, Mercato ittico, Sicurezza e decoro della Casa comunale, Rapporti con la Regione Campania;

, vicesindaco, con deleghe alle Attività produttive, SUAP, Mercato ittico, Sicurezza e decoro della Casa comunale, Rapporti con la Regione Campania; Giuseppe Cipolletta , assessore alle Politiche sociali, Assistenza, Pubblica istruzione, Edilizia scolastica, Polizia municipale, Viabilità e Trasporti;

, assessore alle Politiche sociali, Assistenza, Pubblica istruzione, Edilizia scolastica, Polizia municipale, Viabilità e Trasporti; Gennaro Santopaolo, assessore a Personale, Ambiente, Verde pubblico, Sport, Cultura, Eventi, Festa del Sacro Cuore, Giudice di Pace e Marketing territoriale.

Il sindaco ha mantenuto le deleghe ai Lavori pubblici, Illuminazione pubblica, Associazionismo, Cimitero, oltre a tutte le materie non espressamente assegnate agli assessori.

“Primi risultati già visibili sul fronte dello spazzamento strade e lavaggio”

Nel corso della conferenza stampa, Schiattarella ha tracciato un primo bilancio delle settimane successive al suo insediamento. «Ho il piacere di presentarvi la squadra di governo. Voglio fare anche una breve sintesi dell’attività politica di queste prime settimane che mi hanno visto alla guida della città. Ci siamo attivati fin da subito per affrontare alcune criticità, a partire dall’ambiente, dalla gestione dei rifiuti e dalla cura del verde pubblico, incontrando anche i vertici dell’azienda che gestisce il servizio di raccolta. I primi risultati sono già visibili sul fronte dello spazzamento delle strade, del diserbo e del lavaggio stradale».

Il sindaco ha poi illustrato gli altri interventi già avviati dall’amministrazione. «Abbiamo sbloccato la situazione della villetta Rodari, che era stata dissequestrata ma non ancora riconsegnata dal precedente gestore. Le chiavi sono state finalmente consegnate e a breve sarà pubblicato il bando per il nuovo affidamento» .

Tra le priorità affrontate figurano anche il Parco Sensoriale, i lavori di adeguamento della scuola Siani e l’organizzazione dei servizi scolastici. «È stato pubblicato il bando triennale per il servizio mensa della scuola dell’infanzia, così da garantire l’avvio del servizio già dall’inizio del prossimo anno scolastico. Stiamo affrontando anche il problema della carenza di personale e a breve saranno espletate le procedure concorsuali previste».

Infine, Schiattarella ha rivolto un messaggio ai componenti della nuova squadra di governo. «C’è tanto lavoro da fare e sono certo che questa Giunta saprà affiancarmi con responsabilità e spirito di servizio. Ho scelto una squadra che rappresenta un equilibrio tra esperienza politica e competenza tecnica. A tutti gli assessori ho chiesto il massimo impegno, trasparenza e dedizione. L’unico obiettivo che dobbiamo perseguire è il bene comune e l’interesse della nostra comunità».

Comunicato stampa