Frattamaggiore, l’addio a Lucia Cavaliere: oggi i funerali, proclamato il lutto cittadino

Sarà il giorno del dolore e dell’ultimo saluto a Lucia Cavaliere, la giovane morta nel tragico incidente stradale avvenuto la sera del 30 giugno all’uscita dell’Asse Mediano, tra Cardito e Frattamaggiore. Oggi, venerdì 10 luglio, alle ore 16, nella Basilica Pontificia di San Sossio, si terranno i funerali della ragazza. Per l’occasione il sindaco Luigi Del Prete ha proclamato il lutto cittadino.

I funerali e il lutto cittadino a Frattamaggiore per Lucia Cavaliere

Lucia ha perso la vita mentre rientrava a casa dopo aver assistito a un concerto insieme al fidanzato Sossio Margarita. I due viaggiavano a bordo di una moto e stavano ormai per raggiungere Frattamaggiore, loro città di residenza, quando sarebbero stati urtati da un’auto che, secondo quanto ricostruito, non si è fermata a prestare soccorso, facendo perdere le proprie tracce. Nell’impatto la giovane è morta sul colpo, mentre il compagno è rimasto ferito dopo l’impatto con il guardrail.

L’appello di Sossio: “Chi ha visto, parli”

La scomparsa di Lucia ha profondamente colpito la comunità frattese. La giovane lavorava in una scuola paritaria ed era molto conosciuta, così come la sua famiglia. Lascia il padre Liborio, la madre Patrizia Bordo, i fratelli Carmine e Paolo e la sorella Elisabetta.

Intanto proseguono le indagini per identificare il conducente dell’auto pirata. Nei giorni scorsi il fidanzato Sossio Margarita ha lanciato un appello affinché chiunque abbia visto qualcosa si faccia avanti: «Aiutateci a trovare il pirata della strada. Chi ha visto, parli». Un invito rivolto a eventuali testimoni che potrebbero fornire elementi utili agli investigatori per fare piena luce sulla tragedia.