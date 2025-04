La primavera porta con sé aria di festa e tanta voglia di stare insieme, e quest’anno Mugnano sul Ghiaccio non si fa trovare impreparato.

Mugnano sul Ghiaccio, tutto pronto per le festività pasquali: divertimento no-stop per tutta la famiglia

Con l’arrivo della Pasqua, la pista di pattinaggio installata nel parcheggio dell’ex Auchan di Mugnano, apre le porte a un’ondata di allegria e sorprese per grandi e piccini.

Orari speciali per le festività

In occasione del periodo pasquale, il parco ha comunicato un calendario straordinario:

Dal 17 al 19 aprile: apertura continuata dalle 10:00 alle 22:00.

20 e 21 aprile: chiusura per festività pasquali.

Dal 22 al 27 aprile: di nuovo aperti dalle 10:00 alle 22:00, senza interruzioni.

Un’occasione imperdibile per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e della magia invernale, anche in primavera. Con un’offerta speciale pensata per grandi e piccini, l’evento propone un braccialetto illimitato promozionale al prezzo di soli 10 euro, che consente l’accesso a numerose attrazioni: playground, gonfiabili, area baby e tappeti elastici.